مركز الأبحاث والتطوير في وادي الظهران الأول بالشرق الأوسط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الظهران

زار رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد السلطان وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومدير جامعه الملك فهد للبترول والمعادن، المكلف الدكتور سهيل عبدالجواد، والإدارة التنفيذية للسعودية للكهرباء، مركز الابحاث والتطوير بوادي الظهران، واطلعوا على ما يحتويه المركز من تقنيه جعلته الأول من نوعه بالشرق الأوسط.

و بعد ذلك تجول الزوار على المراكز البحثية التي تخدم بالمقام الأول أعمال الشركة الرئيسية، وهي مركز أبحاث الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة ومركز أبحاث التوليد وكفاءة الوقود ومركز أبحاث النقل والمحاكاة الرقمية ومركز أبحاث التوزيع والشبكات الذكية.

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وثمن الرئيس ما شاهده من كفاءات الشركة وكيفية تحرك الشركة في مجال الأبحاث وتطويعها لتسير أعمالها الرئيسية، إضافة إلى اطلاعهم على تجربة المجلس الشبابي التنفيذي، وتعرفوا على أهداف المجلس وتوجهاته المستقبلية.

وأكد الدكتور السلطان على أن مجلس الإدارة يدعم الشباب، وهذا ما يقومون به على مستوى عروض مجلس الإدارة.

كما زار الدكتور السلطان حاضنة طاقة الابتكار التابعة للشركة، واطلع برفقة الوفد المرافق على الطاقات الشبابية التي منحتهم الشركة دعمها ليخرجوا بابتكارات تخدم مجالات عمل الشركة، وأيضا الخروج بمنتجات تخدم الوطن والمواطن، وذلك كمبادرة مسؤولية الشركة المجتمعية تجاه الوطن بالتعاون مع برنامج بادر.