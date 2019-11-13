شكرا لقرائتكم خبر عن «رُوّاد» تنظم رحلة ترفيهية لموظفيها في «نزل الفاية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» رحلة ترفيهية للموظفين يوم السبت الماضي في فندق «نزل الفاية» الذي يتوسط صحراء منطقة مليحة في إمارة الشارقة.

وقال حمد المحمود مدير المؤسسة، والذي شارك الموظفين في هذه الفعالية: «نحرص على توفير بيئة تواصل إيجابية بين الموظفين، من خلال تجديد وتنويع أماكن التقائهم ولا سيما خارج الأوقات الرسمية، مما يسهم في كسر روتين العمل اليومي، وتعزيز الروابط الاجتماعية والتفاعل الإيجابي بين الموظفين».

وأضاف أنه تم اختيار «نُزُل الفاية» لالتقاء الموظفين بعيداً عن صخب المدينة، ولإتاحة الفرصة لهم للتمتع بتجربة سياحية في مكان جديد تمتزج فيه الأصالة والتراث بالحداثة.

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