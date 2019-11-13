«إيني» مهتمة بأصول «دانة غاز» مصر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لإيني، إنه لا يستبعد إمكانية الاهتمام بالأصول المصرية لدانة غاز، لكنه قال إنه من المستبعد تقديم عرض محتمل، إذ إن الشركة الإيطالية العملاقة لديها الكثير من الموارد بالفعل في المنطقة.

وفي وقت سابق من العام الجاري، عينت دانة غاز مستشاراً لإسداء النصح بشأن بيع محتمل لأصولها في مصر.

وقال ديسكالزي لرويترز على هامش مؤتمر إنه لم يفحص بعد أوراق البيع المحتمل. وقال «لم أقل أبداً على الإطلاق، لكن الأمر لا يمثل أولوية بالنسبة لنا».

وقال ديسكالزي إن للمجموعة حضوراً كبيراً في المنطقة، وإنها تطور موارد في حقل ظهر العملاق التابع لها وفي الصحراء الغربية بمصر.

وعلى مدى العام الماضي، وسعت إيني حضورها في الإمارات وتحرص على تعزيز النمو. (رويترز)