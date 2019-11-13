شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد للطيران» تعزز رحلاتها إلى الرياض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أعلنت الاتحاد للطيران عن إطلاق رحلتها اليومية الرابعة (باستثناء يوم الثلاثاء) من أبوظبي إلى العاصمة السعودية الرياض ابتداء من 8 ديسمبر المقبل.

وسيتم تشغيل الرحلة الإضافية على متن طائرة «إيرباص 320A» التي تضم 8 مقاعد في درجة رجال الأعمال و150 مقعداً في الدرجة السياحية.

وقال روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: «تعكس الرحلة الرابعة اليومية إلى الرياض التزامنا تجاه السوق السعودي، وزيادة الطلب على هذه الوجهة. هذه الخطوة طبيعية بالنسبة لنا نظرا للعلاقة الوطيدة التي تجمع بين الإمارات والسعودية».

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