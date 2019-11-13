شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج 9 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 144.17 مليون درهم أرباح عمان التأمين بنمو 65%.

72.6 مليون أرباح «البنك التجاري الدولي» في 9 أشهر.

46.59 مليون أرباح «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين».

أرباح الصناعات الوطنية القابضة 40.3 مليون درهم.

أرباح «الاتحاد للتأمين» تقفز 79% إلى 25.2 مليون درهم.

تكبدت «فودكو القابضة» خسائر 32.75 مليون درهم.

عمقت دار التكافل خسائرها لتصل إلى 35.97 مليون درهم.

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