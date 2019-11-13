3 حقول لـ «نفط الشارقة» تواصل الإنتاج بكفاءة منذ 35 عاماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أفاد المهندس حاتم الموسى المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة أن الشركة تتولى الإشراف والإدارة ل 3 حقول برية فاعلة اقتصادياً في الإمارة وما تزال تواصل إنتاجها منذ 35 عاماً بكفاءة عالية، موضحاً أن هذه الحقول قد تجاوزت معظم النسب في كفاءة الإنتاج وما تزال تنتج بطريقة اقتصادية.

وذكر أن الشركة لديها مصنع الصجعة للغاز الذي يحمل سعة 700 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً ويجري توريدها بشكل كامل إلى هيئة مياه وكهرباء الشارقة لتوليد الطاقة الكهربائية.

وقال: لقد منحنا 3 مناطق امتياز لشركة إيني الإيطالية في مطلع العام الجاري ونأمل تحقيق نتائج إيجابية بها.

ومن جهته ذكر المهندس مسعود الحمادي مدير الاستكشاف والإنتاج أن هناك مناطق بحرية في الشارقة على الساحل الشرقي والساحل الغربي للإمارة، مشيراً إلى إمكانية فتح مناطق جديدة للاستكشاف، حيث إنها تحت الدراسة لجولة التراخيص الجديدة في المستقبل القريب.