أرامكو السعودية تورد الغاز المسال إلى بنجلادش بموجب اتفاق طاقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤولون لرويترز إن شركة الطاقة الحكومية السعودية أرامكو تعتزم توريد غاز طبيعى مسال إلى بنجلادش فى إطار اتفاق مؤقت قيمته 3 مليارات دولار جرى توقيعه فى أكتوبر. ووقعت أكوا باور وأرامكو السعودية اتفاقا مع مجلس تنمية الكهرباء فى بنجلادش لإنشاء محطة كهرباء تعمل بالغاز الطبيعى المسال بقدرة 3600 ميجاوات ومرفأ فى بنجلادش. وقد يجرى بناء محطة الكهرباء والمرفأ البرى لإعادة التغويز فى منطقة موهشخالى فى كوكس بازار أو فى موقع بديل حيث أن ذلك مرهون باستكمال دراسة جدوى. وقال سلمان فضل الرحمن المستشار الاستثمارى لرئيسة الوزراء الشيخة حسينة "ستورد أرامكو الغاز الطبيعى المسال بالفعل... بالإضافة إلى ذلك سيقومون ببناء مرفأ لتخزين الغاز الطبيعى المسال". Advertisements وأضاف المستشار المطلع على نحو وثيق على مقترحات الاستثمار السعودى "ستبنى أكوا محطة الكهرباء لتحويل الغاز الطبيعى المسال إلى كهرباء". وتربط الرياض وداكا علاقات ثنائية وثيقة منذ أمد طويل حيث أن السعودية أكبر مصدر للتحويلات الأجنبية شديدة الأهمية لبنجلادش.

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