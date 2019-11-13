شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: الانتهاء من مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بأسيوط نهاية الربع الأول2020 والان مع تفاصيل الخبر
وتبلغ استثمارات المجمع الجارى تنفيذه حالياً 450 مليون دولار، كما ستبلغ طاقته الإنتاجية نحو 660 ألف طن سنوياً بواقع 650 ألف طن بنزين بالإضافة إلى كميات من البوتاجاز وغازات هيدروجين.
يذكر أن التصميمات الهندسية الأساسية للمشروع والتصميمات التفصيلية وأعمال التوريدات والتركيبات لمنطقة العمليات والمرافق والخدمات بالمشروع تمت بواسطة شركتى إنبى وبتروجت بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة وفيما يتعلق بمصادر التمويل للمشروع فهي موزعة ما بين التمويل الذاتى والتمويل من البنوك الوطنية ومؤسسات التمويل الأجنبية.
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