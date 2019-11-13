شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة "المصرية للمنتجعات السياحية" يشترى 3.2 مليون سهم بالبورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترى مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، 3.2 مليون سهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، بالبورصة المصرية، كما اشترى مجلس إدارة شركتى سى أى كابيتال القابضة ومصر لصناعة الكيماويات، 105 ألف سهم، 15 ألف سهم، على التوالى، وذلك بحسب تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة.

كما اشترى مساهم رئيسى بالشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، 37.6 ألف سهم، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصرى الخليجى 1000 سهم، فيما باع مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية 1.8 مليون سهم.