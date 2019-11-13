شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة "المصرية للمنتجعات السياحية" يشترى 3.2 مليون سهم بالبورصة والان مع تفاصيل الخبر
كما اشترى مساهم رئيسى بالشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، 37.6 ألف سهم، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصرى الخليجى 1000 سهم، فيما باع مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية 1.8 مليون سهم.
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