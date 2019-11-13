شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مسابقة "سفير السياحة" لنشر الوعى السياحى بين الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستهدف وزارة السياحة تعريف النشء الجديد بأهمية هذا القطاع الحيوية بالنسبة للبلاد واقتصادها القومى، وغرس القيم والمفاهيم السياحية داخلهم، ولذلك اتخذت عددا من الخطوات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم فى إطار برنامج الإصلاح الهيكلى الذى تبنته الوزارة فى نوفمبر الماضى.

ووقعت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم اليوم لنشر الوعى السياحى بين الطلاب، أنه سيتم مراجعة المناهج الدراسية فى التعليم الفنى والفندقى، وتستهدف تنميـة الوعـى السـياحى المجتمعى مـن خـلال إدراج مـادة عـن أخلاقيـات السـياحة، لغـرس تلـك القيـم فى طلبـة المدارس فى مراحـل التعليـم الأساسى، وأيضـا مـن خـلال تدشيـن مسـابقات فنيـة متنوعـة بـين الطـلاب.

وعن تفاصيل بروتوكول التعاون:

1 - تنظيـم مسـابقة لطـلاب الصف الثانى الثانـوى بعنـوان "سـفير السـياحة".

2 - يتـم تنفيذهـا فى 11 محافظـة سـياحية على مستوى الجمهورية.

3 - يقدم من خلالها الطلاب المشـاركين صـور فوتوغرافيـة ومقاطـع فيديـو مصـورة للمناطـق السـياحية والأثريـة والتراثيـة بمحافظاتهـم.

4 – يحاول الطلاب من خلال المواد الفيلمية والصور إبـراز العادات والتقاليد الخاصة بالمحافظة وكيفية الحفاظ عليها.

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5 - سيحصل الطلاب الفائزون علـى كارنيـه "سـفير السـياحة".

6 - وسـيتم مكافأتهـم برحـلات إلـى أماكـن سـياحية مختلفة.

7 - كـذلك سـيحصل الطـلاب المشـاركين علـى كارنيـه "صديـق السـياحة" لتحفيزهـم علـى المحافظة علـى تـراث وأثـار محفظاتهـم.

8 – الهدف من المبادرة إكساب مهـارات وفنـون التعامـل مـع السـائحين للطلاب، لخلـق جيـل لديـه الوعـى بأهميـة السـياحة.

9 – سيتم إرسال نسخة مبسطة من الميثاق العالمى لأخلاقيات السياحة وأيضا خريطة المهن السياحية المحدثة إلى المركز القومى لتطوير المناهج.

10 - وذلـك فى ضـوء الميثـاق العالمـى لأخلاقيـات السـياحة الـذى أقرتـه منظمـة السـياحة العالميـة.