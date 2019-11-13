شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الألمانى بالقاهرة: الإصلاح الاقتصادى بمصر جذب المستثمرين الألمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيريل نون السفير الألمانى بالقاهرة، أن سياسة الحكومة المصرية الحالية ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبرنامجه للإصلاح الاقتصادى، تجذب الكثير من الشركات الالمانية ورجال الأعمال الذين يرغبون فى الاستثمار بمصر.

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وأوضح نون، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده صباح اليوم، تزايد عدد الشركات المهتمة بزيارة مصر، وتفقد الأوضاع الاقتصادية بها، والبحث عن فرص الاستثمار.

وأكد السفير الألمانى بالقاهرة، فى رده حول محاولات بعض القنوات الألمانية مثل دويتش فيلة وهجومها المستمر على مصر، أن الإعلام يشكل جزء من الحياة العامة فى بلدان اوروبا، ولاتخضع لرقابة الدولة أو الحكومة، لذلك نضع خطا فاصلا بين ماتقوله وسائل الاعلام وما تقوله الحكومة بمصادرها الرسمية التى تؤكد بدورها قوة مصر وارتفاع معدل نموها الاقتصادى واستقرارها .

وأوضح نون، أن مؤتمر مجموعة العشرين، لا يأمل الازدواجية فى المشروعات، لافتًا إلى أن قارة أفريقيا واسعة وبها الكثير من الثروات والموارد التى لابد من الاستثمار فيها، والحاجة إلى مشروعات جديدة، تكون لها نتيجة إيجابية على الجميع.