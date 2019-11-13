مصادر: يوجد حاليا 18محطة تموين بها نقاط شحن للسيارات الكهربائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول، إنه يوجد حاليا نحو 18 محطة تموين سيارات تتضمن نقاط كهربائية لشحن السيارات الكهربائية. وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن محطات تموين السيارات التي يتم افتتاحها حاليا ومستقبلا لابد وأن تتضمن نقاط شحن كهربائية، لافتا إلي أن المحطات الموجودة حاليا سيدخل فيها نقاط الشحن الكهربائية بشكل تدريجي بنسبة من 15 إلي 20%. Advertisements

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