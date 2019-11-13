البنك الإفريقى للتنمية يقدم قرضًا لتونس بقيمة 20 مليون يورو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم البنك الإفريقى للتنمية، قرضًا لتونس بقيمة 20 مليون يورو، وذلك على هامش أعمال منتدى الاستثمار الإفريقى المنعقدة حاليا بمدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا . و وفقا لموقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، أفاد بيان لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولى التونسية، أن هذا القرض موجه لفائدة صندوق دعم المؤسسات الناشئة المحدث فى تونس، الذى يعمل على توفير دعم للمستثمرين والشباب أصحاب المشاريع ذات المحتوى التكنولوجى العالى.

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