شكرا لقرائتكم خبر عن والت ديزني يحاول استعادة تعافيه – تحليل – 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم والت ديزني - WALT DISNEY COMPANY- (DIS) في آخر جلساته ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 1.35% بما يعادل 1.84 نقطة ليستقر السهم عند سعر 138.58 دولار، وقد جاء هذا الارتفاع بعد محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً، وتصريف التشبع الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبدعم إيجابي متواصل بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 136.20 ، ليستهدف مستوى المقاومة القياسي 140.18 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد