جولدمان ساكس يستعيد تعافيه – تحليل – 13-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم جولدمان ساكس - GOLDMAN SACHS GROUP INC- (GS) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، بعدما حاول السهم تجميع بعضاً من قواه الإيجابية التي قد تساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل صعودي كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وليحاول السهم في الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، ليستند بذلك إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم بتداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 217.81 ، ليستهدف مستوى المقاومة القياسي 224.66 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد
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