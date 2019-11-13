شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل يعاود الارتفاع – تحليل – 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم هاني ويل - HONEYWELL INTERNATIONAL INC- (Honeywell) الارتفاع في آخر جلساته ، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ولكنها وصلت لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها كثيراً مقارنة بحركة السهم .

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 180.66 ، ليستهدف مستوى المقاومة 183.42 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد