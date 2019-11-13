شكرا لقرائتكم خبر عن سيمانتيك يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عزز سهم سيمانتيك SYMANTEC CORP (SYMC) من مكاسبه في آخر جلساته ، لينجح بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وذلك بعدما اكتساب زخماً إيجابياً بعد استناده لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .

Advertisements

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 23.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 24.75 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد