سيمانتيك يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 13-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عزز سهم سيمانتيك SYMANTEC CORP (SYMC) من مكاسبه في آخر جلساته ، لينجح بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وذلك بعدما اكتساب زخماً إيجابياً بعد استناده لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 23.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 24.75 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد
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