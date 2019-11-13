شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يتلقى دعماً إيجابياً – تحليل – 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم سيسكو CISCO SYSTEMS INC (CSCO) في آخر جلساته ، بعدما استفاد من الدعم الإيجابي المكتسب على اثر استناده لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل ، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، وبشكل يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي .
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 47.88 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 48.97 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد
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