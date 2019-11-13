شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار في انتظار شهادة "باول" أمام الكونجرس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار على نحو إيجابي خلال تعاملات الأربعاء مع تحول الأنظار نحو شهادة رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام الكونجرس الأمريكي في وقت لاحق اليوم.



وسوف يتحدث "باول" أمام لجنة مشتركة بمجلس النواب عن حالة الاقتصاد الأمريكي النقدية في ضوء قرار اجتماع أكتوبر/تشرين الأول بخفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.



واستوعبت الأسواق تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد تررامب" بالأمس والتي هاجم من خلالها الصين واتهمها بالغش في ممارساتها التجارية مع الولايات المتحدة.

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ورغم هذا الهجوم، إلا ان "ترامب" أكد قرب التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي مع بكين في غضون الأسابيع القليلة القادمة.



وسوف تصدر في وقت لاحق اليوم بيانات مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة، وهي قراءة تؤثر بشكل كبير في تحركاتت العملة الأمريكية والسلع.



وعلى صعيد التعاملات،استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 11:09 بتوقيت جرينتش عند 98.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 98.4 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.