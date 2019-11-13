شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تنخفض متأثرة بالقلق حول المفاوضات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الأربعاء متأثرة بالقلق حيال المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عقب تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".



كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد ألقى خطاباً أمس في نيويورك تحدث خلاله عن أبرز المستجدات على صعيد المفاوضات مع الصين واتهم بكين بالغش في ممارساتها التجارية غير العادلة – على حد قوله.



وأوضح "ترامب" بأن الصين استغلت الاقتصاد الأمريكي منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001 وان اللوم على الرؤساء الساببقين للولايات المتحدة الذين لم يواجهوا هذا الأمر.

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وفي سياق منفصل، انتقد "ترامب" البنك المركزي الأمريكي لما يراه من خفض الفائدة بوتيرة بطيئة للغاية تضضر الاقتصاد وتنافسية الصادرات.



وعلى صعيد التعاملاتت، انخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" القياسي بحلول الساعة 11:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% أو 2.5 نقطة إلى 404 نقاط، وانخفض إلى 403.5 نقطة في بداية الجلسة.



وتراجع "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.7% (ما يعادل خمسين نقطة) إلى 7315 نقطة، كما تراجع "كاك" الفرنسي بنسبة 0.5% (ما يعادل 31 نقطة) إلى 5888 نقطة، في حين هبط "داكس" الألماني بنسبة 0.8% (ما يعادل 105 نقاط) إلى 13177 نقطة.