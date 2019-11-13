شكرا لقرائتكم خبر عن "الغرف السياحية" تنظم تدريبات للعاملين بالفنادق ومراكز الغوص بداية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد الغرف السياحية عن برنامج تدريب مادة التوعية البيئية للعاملين بالفنادق ومراكز الغوص والأنشطة البحرية بكل من محافظتى البحر والأحمر وجنوب سيناء، والتى تستهدف نشر الوعي حول تأثير قطاع السياحة علي البيئة وبالأخص التحديات البيئية التي تواجها منطقة البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وقال الاتحاد فى بيان له أن التدريب يتم من خلال برنامج TVET II الممول من الحكومة المصرية والإتحاد الأوروبى وبالتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية، وسيبدأ فى يناير 2020.

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وأكد أنه يأتى انطلاقاً من دور الإتحاد المصرى للغرف السياحية ممثل للقطاع السياحى المصرى، ومسئوليته للنهوض بالقطاع وتنفيذاً للخطة الطموحة التى أعدتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة للإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة.

وجاء ذلك عقب اجتماع تم عقده بمقر الاتحاد المصرى للغرف السياحية لمناقشة الترتيبات الخاصة ببدء التدريب، حضره هبة بكرى، رئيس لجنة التدريب بالاتحاد و هشام جبر، رئيس غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية و هشام نبيل، مدير مشروع منحة الإتحاد الأوروبى، وخالد إسماعيل، مدير التطوير والجودة بغرفة المنشآت الفندقية.