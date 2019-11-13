شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بصعود جماعى للقطاعات. وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.2% رابحاً 11.28 نقطة ليغلق عند مستوى 5741.99 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.14% رابحاً 8.92 نقطة ليغلق عند مستوى 6268.04 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.35% رابحاً 16.39 نقطة ليغلق عند مستوى 4715.07 نقطة. وجرى التداول بختام التعاملات على 109.7 مليون سهم بقيمة 17.6 مليون دينار كويتى عبر 5614 صفقة. Advertisements وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.41%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.38%، تلاه الاتصالات بنسبة 0.28%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.20%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.15%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.13%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.05%، فقطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.02%. وجاء سهم "شركة أم القيوين للاستثمارات العامة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.87%، تلاه شركة دبى المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 11.56%، ثم شركة وثـاق للتأميـن التكافلى بنسبة 9.62%، فيما تصدر سهم "شركة تصنيف وتحصيل الأموال" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.82% ثم شركة عمار للتمويل والأجارة بنسبة 8.75%، ثم شركة سنرجى القابضة بنسبة 6.29%.

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