شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الصناعى لمنطقة اليورو يرتفع بوتيرة أعلى من التوقعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت تقديرات رسمية اليوم الأربعاء أن الإنتاج الصناعى فى منطقة اليورو ارتفع فى سبتمبر للشهر الثانى على التوالى متجاوزا التوقعات فى الوقت الذى عوضت فيه زيادة الإنتاج فى فرنسا وهولندا التراجع فى ألمانيا وإيطاليا. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبى (يوروستات) إن إنتاج المصانع فى دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة ارتفع 0.1% فى سبتمبر على أساس شهرى بعد زيادة 0.4 % فى أغسطس ومقارنة مع توقعات السوق بانخفاض 0.3%. Advertisements وعوضت الزيادة غير المتوقعة تراجع الإنتاج 0.5% فى يوليو لينتهى الربع الثالث بشكل إيجابى بعد بداية ضعيفة. وفى سبتمبر، ارتفع إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة مثل المواد الغذائية واحدا بالمئة، لكن إنتاج السلع المعمرة الأغلى سعرا مثل السيارات والبرادات انخفض بنسبة 0.7 %. وبفعل الحروب التجارية العالمية، نزل إنتاج قطاع الصناعة التحويلية الألمانى الذى يعتمد على التصدير للمرة الرابعة فى ستة أشهر فى سبتمبر وطغى الهبوط بنسبة 1% على المكاسب فى أغسطس البالغة نسبتها 0.7%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإنتاج الصناعى لمنطقة اليورو يرتفع بوتيرة أعلى من التوقعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.