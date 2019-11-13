شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى العقارات والبنوك والان مع تفاصيل الخبر
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 71.1 مليون سهم محققة ما قيمته 173.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 2733 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفع 11 سهما، وانخفض 17 سهما، واستقرت 5 أسهم.
وتراجعت 4 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.13%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.74%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.90%، ثم قطاع البنوك 0.09%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.92%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.83%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.56 %، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 6.01%، ثم سهم بنك الامارات دبي الوطنى- حقوق الاكتتاب بنسبة 2.88%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 6.30%، ثم سهم أملاك للتمويل بنسبة 5.91%.
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