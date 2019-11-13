شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعاً بصعود قطاعى البنوك والخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.01% رابحاً 0.05 نقطة ليغلق عند مستوى 1510.29 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 695.3 ألف سهم بقيمة 199 ألف دينار.

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وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.75% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 2.86%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.67% مدفوعاً بصعود بنك البحرين الإسلامى بنسبة 2.56%.

فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.96% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.82%.