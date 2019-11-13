شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعاً بصعود قطاعى البنوك والخدمات والان مع تفاصيل الخبر
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 695.3 ألف سهم بقيمة 199 ألف دينار.
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.75% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 2.86%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.67% مدفوعاً بصعود بنك البحرين الإسلامى بنسبة 2.56%.
فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.96% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.82%.
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