شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز بدر: تسليم 4 حضانات متطورة لوزارة التضامن الاجتماعى لتخفيف الكثافة الطلابية والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح المهندس عمار مندور، أن الحضانات التي تم تسليمها 3 منها في حي الزهور "الإسكان الاجتماعي الخامس سابقاً"، الأولى في منطقة "الياسمين"، والثانية في منطقة "البنفسج"، والثالثة بين منطقتي (النرجس – القرنفل)، بجوار مدرسة الدكتور أحمد زويل الرسمية للغات، والحضانة الرابعة بمركز خدمات المدينة أمام السنترال.
وأضاف رئيس الجهاز أن مبنى الحضانة مكون من 7 قاعات، وهي عبارة عن غرفة إدارة، و5 قاعات فصول، وقاعة متعددة الأغراض، وغرفة بوفية، ومخزن، و5 حمامات، وفناء كبير، ومسطحات للزراعة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على توفير خدمة مميزة لساكني المدن الجديدة خاصة حاجزى الإسكان الاجتماعي الذي يحظى باهتمام كبير من جانب المسئولين.
وتجدر الإشارة إلى أنه حضر إجراءات تسليم الحضانات عدد من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولو وزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز المدينة، ومجلس أمناء ومعلمي الإدارة التعليمية لمدينتي الشروق وبدر.
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