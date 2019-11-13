شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الملابس الجاهزة بالإسكندرية: تخفيضات البلاك فرايداى تصل إلى 40% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أشرف جويا، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أنه هناك استعدادات لكافة المحلات بمحافظة الإسكندرية لاستقبال " البلاك فرايداى" ووضع تخفيضات على الملابس الجاهزة الشتوية بتخفيضات فعليه تصل إلى 30 و40% للملابس.

وأضاف جويا، لـ"الخليج 365" أن هناك بالفعل محلات وضعت التخفيضات وبدأت فى الإعلان عنها من الآن، وذلك مبكرا على المعروضات الشتوية، موضحا أن من يقوم بوضع التخفيضات الحقيقية هى المحلات العادية، وليست التوكيلات التجارية الكبرى التى تقوم بوضع ملابس وموديلات قديمة وطرحها فى البلاك فرايداى لتحقيق أرباح والتخلص من الموديلات القديمة لوضع غيرها .

وأكد رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن التخفيضات بمحافظة الإسكندرية بدأت بالفعل فى عدد كبير من المحلات وهى تخفيضات حقيقية، مشيرا إلى أن التاجر من مصلحته أن يقوم بوضع تخفيضات حقيقية لمصلحه عمله حتى لا يخصر خاصة أن موسم الشتاء أصبح تجاريا غير مربح لعدم وجود فيه أعياد مثل العيد الكبير والصغير وقصر فترته لذلك لابد أن يضع تخفيضات حقيقية على المعروضات الخاصة به حتى لا يخسر .