شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الأولى للتأمين التكافلي" تتراجع 80% بالربع الثالث 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال الشركة الأولى للتأمين التكافلي، المُعلنة اليوم الأربعاء، تراجعا في الأرباح بنسبة 80.2% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي أرباح - خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 10.4 ألف دينار مقابل أرباح بلغت 52.7 دينار في الربع المقابل من 2018.

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وفي المُقابل، وصلت الإيرادات التشغيلية للشركة إلى 722 ألف دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 343.8 ألف دينار خلال الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو الآخر، ارتفعت أرباح الشركة إلى 826.2 ألف دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 809 ألف دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 2.1%.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية لفترة التسعة أشهر إلى 1.6 مليون دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 1.2 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من 2018.