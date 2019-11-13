شكرا لقرائتكم خبر عن "أسيكو للصناعات" تتحول لتسجيل أرباح بـ 359 ألف دينار بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لمجموعة أسيكو للصناعات، المُعلنة اليوم الأربعاء عن تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي أرباح- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 358.8 ألف دينار مقابل خسائر بلغت 2.1 مليون دينار في الربع المقابل من 2018.

فيما وصلت الإيرادات التشغيلية للشركة إلى 7.4 مليون دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 5 مليون دينار خلال الربع المقابل من 2018.

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وعلى النحو ذاته، ارتفعت أرباح الشركة إلى 930.1 ألف دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 852 ألف دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 9%.

ويعود سبب تراجع الأرباح إلى ارتفاع أرباح قطاع الصناعة بمبلغ 406.2 ألف دينار، بالإضافة إلى استحواذ المجموعة على شركة أصلان العقارية مما نتج عنه ارتفاع في الأرباح بمبلغ 1.9 مليون دينار.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية لفترة التسعة أشهر إلى 20 مليون دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 14.6 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من 2018.