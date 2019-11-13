شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي محاولات جديدة لتجاوز المتوسط المتحرك 50 الآن، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستويات 0.6825 ثم 0.6755 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يتطلب الثبات دون مستوى 0.6895.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6780 والمقاومة 0.6880

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط