شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت مزيد من الانخفاض ليقترب من مستوى 60.50، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر لكسر هذا المستوى لتعزيز التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط اليوم، والذي يستهدف مستوى 59.60 بشكل رئيسي، مع الإشارة إلى أن تحقيق الأهداف المنتظرة يتطلب الثبات دون مستوى 62.50.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.60 والمقاومة 62.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط