شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر النفط من تجاوز المتوسط المتحرك 50 ويستقر دونه الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية بقية اليوم، بانتظار مزيد من الانخفاض لزيارة مستويات 56.00 ثم 54.60 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الاتجاه الهابط المتوقع يعتمد على الثبات دون مستوى 57.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.00 والمقاومة 57.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط