شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الفضة اختباراً لمستوى 16.96 ولا يزال دونه حتى الآن، يرافقه دخول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على الارتداد هبوطاً لاستنئاف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 16.33 بشكل رئيسي، مع التذكير بأهمية الثبات دون مستوى 16.96 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.60 والمقاومة 17.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط