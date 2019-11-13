شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب مزيد من الميل الصاعد ليتحرك حول 1465.00، وكما أشرنا صباحاً، نحن نرجح استمرار الاتجاه الصاعد لهذا اليوم بثبات السعر فوق مستوى 1447.00، مع التذكير بأننا بانتظار اختبار مستوى 1489.00 قبل محاولة العودة لاستئناف الاتجاه التصحيحي الهابط المتوقع على المدى القصير.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1447.00 والمقاومة 1480.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد