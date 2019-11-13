الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 13-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بالتذبذب حول مستوى 1.2840 ولا يزال فوقه، مما يجعلنا نستمر بترجيح الاتجاه الصاعد بقية اليوم، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يكفي لدفع السعر لتحقيق هدفنا الرئيسي المنتظر عند 1.3045، مع التذكير بأهمية الثبات فوق مستويات 1.2840 و1.2800 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2770 والمقاومة 1.2950

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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