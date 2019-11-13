المركزى للمحاسبات يوصى ببيع مخزون بـ140 مليون جنيه بالحزف والصينى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ببيع المخزون التام فى شركة الخزف والصينى، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والبالغ قيمته نحو 140 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2018-2019.
وتعمل شركة الخزف والصينى فى تصنيع السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية .
وأضاف التقرير الذى حصل الخليج 365 على نسخة منه، أن مخزون الإنتاج التام خلال العام المالى 2017-2018 كانت تبلغ قيمته نحو 115.2 مليون جنيه .
أرجع الجهاز ارتفاع المخزون إلى تراكم تخزين السيراميك الذى تتنجه الشركة بنحو 1606 أطنان ،بقيمة 12.2 مليون جنيه، بجانب المخزون من بقية المنتجات.
وأوصى التقرير بإجراء الصيانة الدورية وشراء قطع غيار للآلات كثيرة الأعطال فى ظل تراكم قطع غيار بنحو 20 مليون جنيه لم يتم استخدامها.
مما يذكر أنه وبحسب المؤشرات المالية للعام المالى 2018-2019 ، خسرت شركة الخزف والصينى 60.6 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 12.5 مليون جنيه العام المالى 2017-2018، وتحتاج الشركة لهيكلة مالية وفنية وإدارية.
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