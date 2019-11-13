شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. الملوخية بـ 2 جنيه والخيار يبدأ من 3 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 13-11-2019 استقرارا وفق الأسعار المقررة في سوق العبور للجملة.

واستقرت أسعار الطماطم بين 2-4.5 جنيها للكيلو، واستقر سعر كيلو البطاطس ما بين 3-5.5 جنيهات، فيما سجلت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 5-7جنيهات، وسعر كيلو البصل 2.5 –3.5 جنيه.

فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى ما بين 2-3 جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات، بينما تراوح سعر الكوسة بين4-5 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنيها، والخيار ما بين 3 – 8 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 2-3 جنيهات، البسلة من 14-20 جنيها.

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الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف، حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضي بين 30-50%.