شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول: إنتاج نيجيريا من النفط الخام 1.6-1.7 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رولاند إيوبير، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول النيجيرية اليوم الأربعاء، إن إنتاج البلاد من النفط الخام يتراوح بين 1.6 و1.7 مليون برميل يوميا، مضيفا أن نيجيريا ستواصل الالتزام بتخفيضات أوبك.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن إنتاج نيجيريا من الخام والمكثفات يبلغ مليوني برميل يوميا.