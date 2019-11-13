المعهد القومى للإدارة يطلق فعاليات تدريب الدفعة الثانية من برنامج تأهيل القيادات النسائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق اليوم، المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري فعاليات تدريب الدفعة الثانية من برنامج "تأهيل القيادات النسائية" لمجموعة من القيادات الشابة بمحافظتي الاسكندرية وبورسعيد.

وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس مجلس أمناء المعهد القومى للإدارة، إن برنامج تأهيل القيادات النسائية يأتي فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة، ويهدف إلى ثقل المهارات الفنية والتخصصية للقيادات النسائية الواعدة في الحكومة المصرية وإعدادها للتطلع بمسئولياتها القيادية في الحياة السياسية وبالجهاز الإداري للدولة، والتأكيد على حقوقها ودورها الحيوى فى تنمية المجتمع بصفة عامة، مشيرة إلي إطلاق الإستراتيجية القومية لتمكين المرأة المصرية فى مارس 2017 بمبادرة من رئيس الجمهورية، وإعلان عام 2017 عام المرأة المصرية.

وأضافت الوزيرة أن برنامج تأهيل القيادات النسائية يأتي بهدف بناء قدرات المرأة وسعيًا لزيادة حصة تمثيلها في المناصب التنفيذية القيادية.

وأوضحت الوزيرة أنه عند صياغة خطة الإصلاح الإداري التي أطلقتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ركز محور وخطة بناء وتنمية القدرات على تأهيل كل الكوادر الحكومية من خلال حزم من البرامج التدريبية لكل من القيادات العليا، والقيادات الوسطى، بالإضافة إلى تنظيم تدريبات متخصصة وفقًا للمسار الوظيفي.

ومن جانبها أشارت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة إلى أن البرنامج التدريبي يتضمن تأهيل القيادات النسائية على عدة مهارات تخص وظائفهن، منها مهارات وإختبارات الادارة وسِمات الشخصية وعمل المشاريع، وغيرها من المهارات اللازمة لكسبهن الإجادة اللازمة للقيادة.

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وأضافت شريف أن المعهد القومى للإدارة عقد خلال الفترة السابقة اختبارات قبول المرشحات للدفعة الثانية من البرنامج التدريبي القيادة التنفيذية للمرأة بالحكومة المصرية، وذلك لمحافظات الاسكندرية وبورسعيد والمنيا والأقصر، موضحة أن أعداد المتقدمات للدفعة الثانية للبرنامج يصل إلى نحو 160 سيدة من المحافظات، مشيرة إلى القيام باختبارات الترشح لكل المتقدمات.

وأكدت شريف أن الاختبارات أجريت من قبل خبراء وأساتذة وأعضاء هيئات تدريس وقامات عالية بالعديد من المجالات.

كما أشارت المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة إلى معايير الترشح فى البرنامج والتى تتمثل فى أن تكون المرشحة من الموظفات العاملات بالجهاز الإدارى للدولة، على أن يتم الترشح بناء على عدة معايير مثل الأداء المتميز أو النجاح في المنصب الحالي، إظهار القيادة او التأهل الجيد للقيادة خلال المسيرة المهنية، وأن تكون المرشحة على مستوى عال من النزاهة الشخصية، فضلًا عن المساهمة في تعزيز دور المرأة في الحكومة، وأن تكون لها إنجازات أو نجاحات محددة أو موثقة، على أن يتراوح عمر المرشحة ما بين 40 و 50 عامًا، مؤكدة أنه سيتم تعميم البرنامج على باقى المحافظات.

وأضافت شريف أن المقابلات الشخصية تطرقت إلى محاولة التعرف على مهارات القيادة الموجودة، والاتجاهات الشخصية، وقياس ردود الأفعال عن الأسئلة المطروحة، والقدرة على اتخاذ قرار، مع طرح مواقف وقياس رد الفعل والتقييم، والقدرات التحليلية وإمكانية قيادة فريق العمل.

وأكدت المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة أنه عقب الانتهاء من الاختبارات أشاد الخبراء والأساتذة أعضاء لجنة الاختيار؛ بالمرشحات وأفكارهم الطموحة وخبراتهم فى المجالات المتنوعة ووعيهم السياسي، كما أشادت اللجنة بارتفاع المستوى الإدارى لدى المشاركات وحرصهم على الارتقاء بالأداء المؤسسي، وإلمامهم بآليات بيئة العمل ورغبتهم فى المساعدة فى تنمية المجتمع.