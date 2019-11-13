شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "سوليدرتي البحرين" ترتفع 57% بالربع الثالث للتحسن في إيرادات الاستثمار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة سوليدرتي البحرين، المعلنة اليوم الأربعاء، عن ارتفاع أرباح محفظة المساهمين بنسبة 57% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأعلنت الشركة، في بيان لموقع سوق "البحرين" المالي، عن صافي أرباح بقيمة 607 ألف دينار بحريني، مُقابل صافي أرباح بلغ 387 ألف دينار خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى التحسن في إيرادات الاستثمار.

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وحققت الشركة صافي اشتراكات مكتسبة بلغت 3.7 مليون دينار بحريني لفترة الثلاثة أشهر المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2019 مقارنة بـ 4 مليون دينار بحريني للفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض بلغت نسبته 7%.

هذا وحققت الشركة صافي أرباح بلغت 1.9 مليون دينار بحريني خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 1.5 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018، بنسبة زيادة بلغت 23%.

وعلى صعيد صندوق تكافل المشاركين، فقد حققت سوليدرتي فائض بلغ 94 ألف دينار بحريني مقابل فائض بلغ 123 ألف دينار بحريني عن الفترة المماثلة للعام السابق. ما يمثل إنخفاض بنسبة 24%.

كذلك حققت سوليدرتي فائض بلغ 108 ألف دينار بحريني خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019 مقابل فائض بلغ 146 ألف دينار بحريني عن الفترة المماثلة للعام السابق، ما يمثل انخفاض بنسبة 26%.