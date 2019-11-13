شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للتعليم" تُوقع اتفاقية للاستحواذ على "الغد الأهلية" مُقابل 36.7 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم عن توقيعها اتفاقية شراء لكامل حصص الملاك في شركة مدارس الغد الأهلية (شركة ذات مسؤولية محدودة)، وذلك مقابل ما يقارب 36.7 مليون ريال يتم دفعها نقداً.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إنه بتوقيع الاتفاقية تكون الشركة قد اشترت كامل حصص ملاك شركة مدارس الغد الأهلية البالغة 1200 حصة والتي تمثل ما نسبته 100% من رأس مال شركة مدارس الغد الأهلية المحدودة مقابل سعر الشراء المتفق عليه والبالغ 36.7 مليون ريال سعودي تقريباً.

وأفادت الشركة، بأنه سيتم سداد سعر الشراء المتفق عليه نقداً لملاك شركة مدارس الغد الأهلية مقسمة على دفعتين، الأولى عند التوقيع بمبلغ 15 مليون ريال، على ان يتم سداد مبلغ 21.7 مليون ريال تقريباً المتبقي من سعر الشراء المتفق عليه عند إتمام إجراءات التوقيع على تعديل عقد التأسيس للشركة حسب الإجراءات النظامية المتبعة.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تمويل صفقة الاستحواذ من خلال استخدام جزء من متحصلات الطرح بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة القادمة وموافقة الجهات المعنية على إعادة توجيه متحصلات الطرح. وفي حال تعذر ذلك سيتم تمويل الصفقة عن طريق مزيج من موارد الشركة الذاتية وتسهيلات بنكية.

وبحسب البيان، تضمن الاتفاقية عدداً من الضمانات والتعهدات المقدمة من البائعين بخصوص الأعمال التجارية لها ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بدقة وصحة المعلومات التي تم تضمينها في الحسابات والقوائم المالية لشركة مدارس الغد الأهلية وصحة ملكية أصول الشركة، إضافةً إلى ضمانات أخرى تتعلق بمدارس الشركة وموظفيها وتعويض الشركة الوطنية للتربية والتعليم عن أي التزامات غير مثبتة بسجلات الشركة إضافة الى أي فروقات في الالتزامات الزكوية للفترة السابقة لتاريخ الإتمام.

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كما تخضع الاتفاقية لعدد من الشروط المسبقة التي يجب أن يقوم البائعون باستيفائها قبل مضي 90 يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاقية "تاريخ الإغلاق" تشمل الحصول على الموافقات النظامية اللازمة بالإضافة الى تقديم البائعين إقرارات ومستندات إضافية للمشتري.

وفيما يتعلق بالبيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة، فقد بلغت إيرادات شركة مدارس الغد الأهلية المحدودة للأعوام 2016 و2017 و2018، من واقع القوائم المالية المدققة، نحو 28.135 مليون ريال، 28.168 مليون ريال، و26.085 مليون ريال على التوالي.

كما بلغ صافي الدخل للأعوام 2016 و2017 و2018، من واقع القوائم المالية المدققة، نحو 3.940 مليون ريال و3.836 مليون ريال و0.193 مليون ريال على التوالي.

هذا وتتوقع الوطنية للتربية والتعليم بأن الأثر المالي للصفقة سيكون إيجابياً بشكل عام وذلك بنمو مبيعات الشركة وصافي أرباحها والذي سينعكس على نتائج أعمالها خلال العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2020، بما يتناسب مع ما هو موضح في البيانات المالية للسنوات الثلاث الأخيرة الموضحة بهذا الاعلان.

وتجدر الإشارة إلى أن الوطنية للتعليم حققت صافي أرباح بلغ 50.4 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 أغسطس 2019، مقابل أرباح بلغت 48.9 مليون ريال في العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى تحسن هامش الربحية نتيجة الانخفاض في تكلفة الإيرادات عن العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى خلال هذا العام والناتج عن رد قيمة الفاتورة المجمعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدعم من مكتب تحفيز القطاع الخاص بمبلغ 2.5 مليون ريال سعودي.