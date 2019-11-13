شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "طيبة القابضة" تُوصي بتوزيع أرباح بقيمة 45 هللة للسهم عن الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة طيبة للاستثمار بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام المالي 2019 بقيمة 72.2 مليون ريال، على عدد 160.5 مليون سهم.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها بحصة تبلغ 0.45 ريال للسهم، بما نسبته 4.5% من القيمة الاسمية للسهم.

هذا ومن المقرر أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول اليوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر الجاري، على أن يتم التوريع في 28 نوفمبر الجاري.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول للعام المالي 2019 بقيمة 144.4 مليون ريال، موزعة على عدد 160.457 مليون سهم، بحصة تبلغ 0.9 ريال للسهم، بما نسبته 9% من القيمة الاسمية للسهم.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 67.9 مليون ريال خلال الربع الثالث من العم الجاري، مقابل أرباح بلغت 60.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى الارتفاع في الإيرادات مع انخفاض مصروفات الزكاة الشرعية بسبب عكس مخصصات زكاة لسنوات سابقة انتفى الغرض منها بعد إنهاء ربوط الزكاة لهذه السنوات وسداد زكاتها.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 148.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 133.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 10.9%.