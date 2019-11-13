شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستمر بالزحف السلبي– تحليل - 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر تأثير الضغوط السلبية على تداولات سعر البلاتين لنلاحظ استمرار تقديمه لزحف سلبي وتسجيله لمستوى 863.00 بتداولات يوم أمس, نتوقع باستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي وبتشكيل مستوى 915.00 لحاجز أمام التداولات الحالية, انجذاب السعر نحو 840.00 ليضغط بذلك على الدعم المحوري وليشكل الهدف الرئيسي لتداولات الفترة الحالية.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 890.00 و 840.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط