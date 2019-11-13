شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يميل نحو السلبية- تحليل - 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس موجه سلبية قوية ليضغط من خلالها على مستوى 120.00 والذي يمثل بدوره الباب الرئيسي لاستعادة الميل الهابط من جديد, لتأكيد السلبية ننصح بانتظار تقديم السعر لإغلاق سلبي دون العائق الحالي ومن ثم لننتظر بدء تسجيله لأهداف سلبية متعددة بوصوله نحو 119.10 و 118.40 على التوالي.

نشير إلى أن استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك حول مستوى 20 سيزيد من فرص تجميع السعر لعزم سلبي بتداولات هذا اليوم وليسهل مهمة تحقيق الكسر المطلوب سابقا.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.50 و 119.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بتحقيق الشرط