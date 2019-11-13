شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يكتسب عزم جديد-تحليل - 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بتقديمه لتداولات جانبية باستقراره المتكرر حول مستوى 140.25, لكن ثباته الرئيسي ضمن محاور القناة الصاعدة وبدء تقديم مؤشر ستوكاستيك لعزم إيجابي جديد باندفاعه فوق مستوى 50 سيزيد من فرص تشكيله لاندفاع صاعد ليحاول بذلك اختراق الحاجز المستقر عند 141.50 ليفتح الباب أمامه لتسجيل أهداف جديدة قد تبدأ من 143.85.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.25 و 141.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد