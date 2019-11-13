شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يعلن تأجيله للهجوم الصاعد– تحليل -13-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن سعر النحاس تأجيله للهجوم الصاعد بتسلله مؤخرا دون محور المتوسط المتحرك 55 محققا بذلك كسر الدعم الإضافي المستقر عند 2.6400, كذلك تقديم مؤشر ستوكاستيك لعزم سلبي جديد بوصوله نحو مستوى تشبع البيع سيزيد من فرص استهداف السعر لمستويات سلبية مؤقتة بانجذابه نحو 2.6050 و 2.5600 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6550 و 2.6050
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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