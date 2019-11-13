شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا, سهم ايرباص يستأنف الارتفاع-تحليل - 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سعر السهم بتداولات الفترة الأخيرة فوق مستوى القمة المستقر عند 133.83 معززا بذلك سيطرة الميل الصاعد وليبدأ بتسجيل أهداف تاريخية جديدة بملامسته لمستوى 135.35. استقرار السعر ضمن محاور القناة الصاعدة واستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي الإضافي, يدعم توقعنا بمحاولة الوصول نحو مستوى 137.30 خلال الفترة القريبة ومن ثم لننتظر ملامسته لمقاومة القناة الصاعدة والممتدة نحو 140.70 تقريبا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.00 و 137.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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