شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المستهلكين فى بريطانيا تهبط لأدنى مستوى منذ 2016 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر تشرين الأول/أكتوبر مرتفعا بنسبة 1.5% ،بأقل وتيرة منذ كانون الأول/ديسمبر 2016 ،أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.6%، أسوأ من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 1.7%.

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي باستثناء الطاقة و الغذاء مرتفعا بنسبة 1.7% ، طبقا للتوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.7%، طبقا للقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 1.7% ،هذا البيان سلبي للجنيه الإسترليني.