شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يستأنف خسائره قرب أدنى مستوى فى 3 أسابيع بفعل ضعف الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ،لتقترب مجددا من ملامسة أدني مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بفعل ضعف مستويات الطلب الاستثماري ، فى ظل ندرة الحوافز الإيجابية بسوق التشفير ، حيث لا تزال أكبر عملة مشفرة فى العالم إلى حوافز قوية حتى ترتفع الأسعار مجددا أعلى مستويات 9,000$.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 116$ بما يعادل نسبة 1.3% إلى 8,701$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 8,817$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 8,839$.

على صعيد تعاملات الأمس ،حققت العملة المشفرة الرائدة ارتفاعا بنسبة 1.1% ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 8,549$ لكل وحدة بتكوين.

فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء حوالي واحد مليار$ إلى إجمالي 239 مليار$ ،مع تراجع أسعار البتكوين مرة أخرى.

لا تزال تسيطر على سوق التشفير مرحلة من عدم اليقين ، مع فشل العديد من العملات المشفرة فى إظهار اتجاه ثابت ،حيث تفتقر السوق إلى الحوافز التي يمكنها رفع الأسعار أو هبوطها.

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قد يأتي حافزا قويا للسوق إذا تم إطلاق العملة المشفرة للبنك المركزي الصيني CBDC فى غضون الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة ،وفى حالة نجاح تلك التجربة ،سوف تحذو الدول المتقدمة الأخرى حذو الصين.

وفى خطوة لزيادة الاعتماد المؤسسي، أعلنت بورصة Bakkt أنها حصلت على موافقة من إدارة الخدمات المالية بنيويورك لتقديم خدمات حجز التشفير إلى أي مؤسسة.

فى المقابل ، شن رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق "جان كلود تريشيه" هجوما حادا على البتكوين خلال مؤتمر "كايكسين" فى العاصمة الصينية "بكين".

ذكرت صحيفة "تشاينا مورنينج بوست" الإخبارية الصينية يوم 10 تشرين الثاني/نوفمبر ، أن تريشيه ضد العملة المشفرة البتكوين بشدة ،مؤكدا افتقارها إلى خصائص العملة الحقيقية.

قال تريشيه" أنا ضد البتكوين بشدة ،واعتقد أننا نشعر بالرضا قليلا ، العملة نفسها ليست حقيقية ، بالمقارنة مع الخصائص التي يجب أن تكون للعملة".