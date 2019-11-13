شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الجنيه الإسترليني قبيل بيانات التضخم الرئيسية فى بريطانيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن نطاق محدود من التعاملات مقابل الدولار الأمريكي ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ، ترقبا لصدور بيانات هامة من المملكة المتحدة ، عن مستويات التضخم الرئيسية خلال تشرين الأول/ أكتوبر ، والتي قد تعزز احتمالات خفض الفائدة البريطانية قريبا ،والتي زادت بالفعل الأسبوع الماضي عقب اجتماع البنك المركزي البريطاني.

يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 07:55 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1.2850$ من سعر الافتتاح 1.2845$ ،وسجل أعلى سعر 1.2862$ وأدنى سعر 1.2841$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس شبه مستقرا مقابل الدولار ، بعدما حقق فى اليوم السابق أكبر مكسب يومي فى شهر تقريبا ،عقب تطورات إيجابية عن مجريات الانتخابات العامة فى بريطانيا.

أعلن حزب بريكست البريطاني يوم الاثنين إنه لن ينافس فى الانتخابات البرلمانية المقبلة على المقاعد التي شغلها المحافظون فى البرلمان السابق ،فى دفعة مهمة لرئيس الوزراء " بوريس جونسون" قبل انتخابات الثاني عشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

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قال زعيم حزب بريكست "نايجل فيراج" إنه لا يريد أن تفوز الأحزاب المناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ،وذلك فإن حزبه لن يقدم مرشحين للمنافسة على المقاعد التي فاز بها المحافظون فى انتخابات 2017.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن مستويات التضخم الرئيسية فى بريطانيا خلال تشرين الأول/أكتوبر، ضعف البيانات تعزز من احتمالات قيام المركزي البريطاني بخفض معدلات الفائدة فى المستقبل القريب ،الأمر الذي يصب فى اتجاه انخفاض سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل سلة من العملات العالمية.

وزادت احتمالات خفض الفائدة البريطانية الأسبوع الماضي ، بعدما صوت عضوين بالبنك المركزي البريطاني غير نحو غير متوقع فى اجتماع 7 تشرين الثاني/نوفمبر ،لصالح خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 0.50% ،وأعاذوا ذلك إلى تزايد مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمي وانفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي "بريكست".

يصدر بحلول الساعة 09:30 جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي المتوقع ارتفاعا بنسبة 1.6% خلال تشرين الأول/أكتوبر من ارتفاع بنسبة 1.7% فى أيلول/سبتمبر ،وباستثناء أسعار الغذاء والوقود المتوقع ارتفاعا بنسبة 1.7% بنفس القراءة السابقة.

ويصدر مؤشر أسعار المنتجين السنوي للمدخلات المتوقع انخفاض بنسبة 1.1% خلال تشرين الأول /أكتوبر من انخفاض بنسبة 0.8% فى أيلول/سبتمبر ،وأسعار المنتجين للمخرجات المتوقع ارتفاعا بنسبة 0.0% من انخفاض بنسبة 0.1% بالقراءة السابقة.